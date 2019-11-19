Власти Мордовии пообещали заново отреставрировать памятник героям ВОВ

ТАСС, 19 ноября. Власти Мордовии пообещали заново отреставрировать памятник погибшим героям Великой Отечественной войны в деревне Спасские Мурзы Ардатовского района, который вместо ремонта закрыли сайдингом. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой главы республики.

В понедельник пресс-служба партии "Единая Россия" сообщила, что в мордовской деревне Спасские Мурзы памятник погибшим героям ВОВ вместо реставрации закрыли сайдингом. В этот же день координатор партпроекта "Историческая память", депутат Госдумы Александр Хинштейн направил запрос на имя главы Республики Мордовия Владимира Волкова с просьбой восстановить памятник.

"На данный момент проведение необходимых реставрационных работ взял на контроль глава Ардатовского района Александр Антипов, который заверил, что памятник будет приведен в надлежащий вид", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ремонт памятника сделан администрацией сельского поселения и жителями села "в соответствии с финансовыми возможностями и пожеланиями людей". "Конечно, вызывает сожаление тот факт, что ремонт производился без каких-либо консультаций со специалистами, в результате чего памятник приобрел облик, не соответствующий требованиям к подобным объектам", - прокомментировали в пресс-службе.

По данным правительства Мордовии, в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в республике ведется ремонт и восстановление памятников и обелисков павшим воинам, в том числе привлекаются средства спонсоров.

Деревня Спасские Музы находится в Ардатовском районе Мордовии. Памятник погибшим воинам представляет собой стелу с барельефом, изображающим мать солдата, и статую воина.