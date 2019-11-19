В Общественной палате заверили, что проект об иноагентах не затрагивает российские СМИ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физические лица, не запрещает их деятельность в России и не затрагивает российские средства массовой информации. Об этом ТАСС во вторник сообщил глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Во вторник Госдума приняла законопроект о гражданах-иноагентах во втором чтении. Инициатива призвана стать зеркальным ответом на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

"Закон не запрещает деятельность подобных [зарубежных] СМИ - лишь требует честно признаваться, в чьих интересах ведется их деятельность, и обязывает надлежащим образом ее регистрировать, плюс подавать необходимую отчетность. В общем, приводит их в российскую юрисдикцию", - сказал Малькевич.

По его словам, сейчас ведется много разговоров вокруг этого документа и "появляются вбросы о том, что российские СМИ находятся под угрозой". "Но я хочу обратить внимание, что законопроект российские СМИ вообще не затрагивает. Мы просто начинаем долгий и правильный путь: люди и организации, работающие в России, должны делать это по нашим законам. Так, как они привыкли делать это у себя", - отметил глава комиссии ОП.