Глава СК поручил проверить отказ клиники в Москве в переводе пациентки в другое учреждение

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить историю москвички, родственникам которой сотрудники частной клиники отказали в переводе в другое учреждение. Женщину ввели в искусственную кому, в процессе переговоров родственников с сотрудниками клиники о переводе она умерла.

Как сообщили в СК, основанием для проверки стал сюжет в эфире одного из федеральных телеканалов, в котором шла речь о клинике на западе столицы. "В рамках проверки следователи ГСУ СК по Москве дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, председатель СК также поручил провести проверку по другому новостному сюжету о многодетной жительнице города Прохладный Кабардино-Балкарии. Купив старый дом и переехав с шестью детьми из Краснодарского края, семья не смогла в нем проживать из-за аварийности. Местная администрация, как утверждалось в сюжете, предоставила им зал в общежитии, переоборудованный в большую комнату, который также был непригоден для проживания. В ходе проверки следователям СК по Кабардино-Балкарии поручили дать оценку действиям органов опеки, инспекторов по делам несовершеннолетних, а также должностным лицам администрации Прохладного.