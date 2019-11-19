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Власти Липецкой области внедрят систему телемедицины во всех медпунктах региона

Глава администрации региона Игорь Артамонов отметил, что развитию системы поспособствует, прежде всего, приток новых профессиональных кадров

ЛИПЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Липецкой области планируют внедрить систему телемедицины во всех фельдшерско-акушерских пунктах и офисах врачей общей практики. Об этом сообщил во вторник глава администрации региона Игорь Артамонов, посетив открывшуюся после модернизации поликлинику при детской областной больнице.

В ней помимо прочего проводятся телемедицинские консультации для лечения детей в районных лечебных учреждениях. "Такая возможность должна быть и у сотрудников ФАП, и у врачей офисов общей практики, чтобы жители сел не ездили в район, а могли получать помощь на месте", - сказал Артамонов. Он отметил, что развитию системы поспособствует, прежде всего, приток новых профессиональных кадров. Для этого, напомнил глава региона, власти оказывают сразу несколько мер, стимулирующих приход врачей в село.

"Многочисленные меры соцподдержки, "губернаторский миллион", программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" уже привлекают специалистов высокого уровня, начало положено, будем вместе решать поставленные задачи, выполнять данные людям обещания",- отметил Артамонов.

В пресс-службе администрации ТАСС пояснили, что прошедшая модернизацию поликлиника до этого не ремонтировалась в течение 35 лет. Теперь же, помимо общего современного ремонта, здесь появилось свыше 200 единиц современного оборудования. В частности, речь идет об офтальмологической широкопольной системе раннего выявления ретинопатии недоношенных детей, цифровой рентген-установке и экспертном аппарате УЗИ. Получил новое оснащение и реанимобиль службы санитарной авиации, заменено оборудование пищеблока.

"В целом на модернизацию поликлиники было затрачено 122,4 млн рублей, из которых 73,9 млн рублей - это средства из регионального бюджета, 43,9 млн рублей - средства федерального бюджета, еще 4,3 млн рублей выделил фонд ОМС", - сказал собеседник агентства, отметив, что работы велись в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

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