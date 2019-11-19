Utair выплатит более полумиллиона рублей пассажиру выкатившегося в реку в Сочи самолета

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Истринский городской суд Московской области во вторник вынес решение о выплате компенсации компанией Utair в размере 634,5 тыс. рублей одному из пассажиров самолета Boeing 737-800, выкатившемуся за пределы посадочной полосы и оказавшемуся в русле реки. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер организации по защите прав авиапассажиров Андрей Лухин, представляющий интересы потерпевших.

"Истринский городской суд Московской области вынес решение о выплате 634,5 тыс. рублей компенсации пассажиру. Истец компенсацией не доволен, так как в результате инцидента он испытал серьезный моральный стресс, кроме того, до сегодняшнего момента он находится в инвалидной коляске, хотя до происшествия был здоров и стоял на ногах", - сказал Лухин.

Он пояснил, что изначально в иске к авиакомпании заявляли сумму в размере 5 млн рублей морального ущерба. Вынесенное решение планируется обжаловать в Московском городском суде.

В 2018 году самолет авиакомпании Utair, прибывший в Сочи из Москвы выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в реку, в результате оказались разрушены крыло и шасси, загорелся левый двигатель. Из-за возникшего на борту пожара сгорело левое крыло самолета, была повреждена носовая часть воздушного судна. На борту находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. 18 человек пострадали, от сердечного приступа умер сотрудник аэропорта.