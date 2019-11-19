Джигарханяна выписали из клиники после обследования

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Народный артист СССР Армен Джигарханян выписан из клиники в Москве после профилактического обследования, сообщил во вторник ТАСС его официальный представитель Артур Согомонян.

"Да [Джигарханян выписан из больницы], он уже дома. Все в порядке", - сказал представитель артиста. Ранее Согомонян сообщил, что актер проходил очередное профилактическое обследование.

84-летний Джигарханян руководит Московским драматическим театром. Известен по ролям в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43", "Город Зеро", "Паспорт", "Цареубийца". Народный артист СССР, награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, орденом Почета Армении.