Минюст в течение трех месяцев решит, обжаловать ли решение ЕСПЧ по делу Удальцова

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минюст России в течение трех месяцев решит вопрос об обжаловании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобам координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и помощника депутата Госдумы Леонида Развозжаева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

"Вопрос об обжаловании постановления будет решен в установленный трехмесячный срок, меры по исполнению постановления, в том числе в части выплаты компенсации, будут приняты только после вступления данного акта в силу на основаниях, предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод", - сообщили в Минюсте.

19 ноября ЕСПЧ признал ответственность властей России и Украины в нарушении прав человека Удальцова и Развозжаева. Согласно решению суда, власти РФ должны выплатить €11 тыс. Развозжаеву и €9 тыс. Удальцову. При этом со стороны Украины суд потребовал еще €4 тыс. в качестве компенсации помощнику депутата.

Ранее Минюст сообщал, что ЕСПЧ отказал Развозжаеву, осужденному на 4,5 года лишения свободы за попытку организации массовых беспорядков, в признании нарушения со стороны российских властей его права на свободу собраний. ЕСПЧ согласился, что организованный им прорыв кордона полиции привел к эскалации агрессии и разжиганию открытых столкновений митингующих с представителями правоохранительных органов. Такое поведение, по мнению ЕСПЧ, не может расцениваться как мирное собрание. Также Страсбургский суд не согласился с тем, что Развозжаев содержался под стражей в ненадлежащих условиях, повлиявших на состояние его здоровья, ему была оказана необходимая медпомощь. ЕСПЧ отказал и в аналогичной жалобе Удальцова.

Кроме того, ЕСПЧ отклонил жалобу Удальцова на наличие политической мотивации при привлечении его к уголовной ответственности. Суд также признал необоснованными жалобы Удальцова и Развозжаева на отсутствие беспристрастности суда.

Протест 2012 года и его последствия

Так называемое болотное дело было возбуждено после событий 6 мая 2012 года, когда разрешенная властями оппозиционная акция на Болотной площади столицы переросла в столкновения с полицией и массовые беспорядки. В тот день за противоправные действия были задержаны более 400 человек, пострадали около 30 полицейских, еще несколько десятков человек были ранены. 24 июля 2014 года Мосгорсуд признал виновными координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и помощника депутата Госдумы Леонида Развозжаева в попытке организации массовых беспорядков и приговорил к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Защита попыталась обжаловать приговор в Верховном суде России, однако в марте 2015 года он оставил его в силе.

Согласно материалам следствия, Развозжаев, зная о проверке, проводимой в отношении него, решил скрыться от следственных органов России на территории Украины, однако позже вернулся в Москву из Киева на такси. Однако его защита утверждает, что его похитили на Украине и насильно доставили в Россию.