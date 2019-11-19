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Закрытие кинотеатра "Соловей"

Киноцентр "Соловей" поблагодарил своих зрителей и попрощался с ними

Он закрывается в конце 2019 года
Киноцентр "Соловей" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Киноцентр "Соловей"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Создатель киноцентра "Соловей" Юрий Соловей и его директор по репертуару Владимир Медведев поблагодарили зрителей, приходивших в кинотеатр в течение десятилетий, в специальном письме. Его текст опубликован на сайте киноцентра в среду.

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"Спасибо вам за то, что в течение стольких лет вы неизменно выбирали наш кинотеатр. Спасибо вам за то, что вы были с нами все эти годы!" - говорится в послании.

Соловей и Медведев отметили, что в марте 2019 году киноцентру исполнилось 30 лет, и за время существования его посетили более 15 млн зрителей. Они добавили, что, несмотря на техническую эволюцию кинопоказа, главной ценностью киноцентра всегда оставались его зрители.

Киноцентр "Соловей" построили в 1989 году, в нем располагаются 24 зала. В октябре 2018 года собственник здания (АО "Киноцентр") получил разрешение на строительство гостиницы на Дружинниковской улице. Новость о возможном сносе "Соловья" вызвала широкий общественный резонанс, 1 декабря прошлого года состоялся согласованный мэрией Москвы митинг против сноса кинотеатра. Министр культуры РФ Владимир Мединский также выступил против закрытия кинотеатра, однако добавил, что этот вопрос находится в компетенции московских властей. Предполагается, что центр закроется в конце 2019 года.

Теги
Мединский, Владимир РостиславовичРоссияЗакрытие кинотеатра "Соловей"
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