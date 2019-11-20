В Барнауле авария оставила без тепла 23 жилых дома и два детсада

БАРНАУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Повреждение на теплосети произошло в ночь на среду в Барнауле, без отопления остались 23 жилых дома и два детских сада, сообщила пресс-служба мэрии города.

"Барнаульская теплосетевая компания устраняет повреждение тепловой сети диаметром 600 мм, оно произошло произошло по адресу проспект Ленина, 142. Под отключение попали 23 жилых дома и детские сады №45 и №105", - сообщили в пресс-службе.

Температура в Барнауле минус 20 градусов. Как сообщают жители города в социальных сетях, вода из поврежденного участка трубы разлилась по проезжей части. Зона проведения работ огорожена, дорожные службы работают на месте аварии. Мэрия города обращается к автомобилистам с просьбой выбирать пути объезда.

Минувшей зимой в Алтайском крае и, в частности, в Барнауле неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Износ этих линий жилищно-коммунального хозяйства в регионе достигает порядка 50-70%. Несколько коммунальных аварий произошло на сетях уже в новом отопительном периоде.