Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Барнауле авария оставила без тепла 23 жилых дома и два детсада

Температура в городе составляет минус 20 градусов

БАРНАУЛ, 20 ноября. /ТАСС/. Повреждение на теплосети произошло в ночь на среду в Барнауле, без отопления остались 23 жилых дома и два детских сада, сообщила пресс-служба мэрии города.

"Барнаульская теплосетевая компания устраняет повреждение тепловой сети диаметром 600 мм, оно произошло произошло по адресу проспект Ленина, 142. Под отключение попали 23 жилых дома и детские сады №45 и №105", - сообщили в пресс-службе.

Температура в Барнауле минус 20 градусов. Как сообщают жители города в социальных сетях, вода из поврежденного участка трубы разлилась по проезжей части. Зона проведения работ огорожена, дорожные службы работают на месте аварии. Мэрия города обращается к автомобилистам с просьбой выбирать пути объезда.

Минувшей зимой в Алтайском крае и, в частности, в Барнауле неоднократно происходили аварии на водо- и теплосетях. Износ этих линий жилищно-коммунального хозяйства в регионе достигает порядка 50-70%. Несколько коммунальных аварий произошло на сетях уже в новом отопительном периоде.

Теги
РоссияАлтайский край
Реклама на ТАСС
Одного пострадавшего при стрельбе в Благовещенске выписали из больницы
Еще один из пострадавших переведен из реанимации
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС