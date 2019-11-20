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Разработки ярославского университета по ранней диагностике рака заинтересовали Росатом

Технология помогает диагностировать рак органов пищеварительной системы

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" планирует использовать разработанные Ярославским государственным университетом им. П. Г. Демидова (ЯрГУ) прогрессивные технологии в сфере эндоскопических исследований. Об этом ТАСС сообщил руководитель Центра искусственного интеллекта и цифровой экономики ЯрГУ Владимир Хрящев.

"Представителей "Росатома" заинтересовала разработка в сфере автоматизации медицинской сферы. Система искусственного интеллекта обучена на базе эндоскопических изображений с врачебной разметкой и делает подсказки при обследовании, что наблюдается, например, раковая опухоль. Речь идет именно об органах пищеварительной системы. Технология помогает врачу, в том числе неэкспертного класса, диагностировать рак на ранней стадии", - сказал Хрящев.

По его словам, представители "Росатома" смогли познакомиться с технологией во время визита в Ярославль на прошлой неделе. В ближайшее время авторы разработки поедут в Москву на встречу с представителями госкорпорации. "В 2020 году мы будем стараться уже работать на заказчика", - добавил Хрящев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Росатома", цифровое решение ЯрГУ для анализа эндоскопических изображений перспективно. "В этом решении привлекла возможность анализа полученных изображений и подготовка рекомендаций для профильных медицинских сотрудников. Данное программное решение может быть использовано для выдачи рекомендации при осуществлении брахетерапии с помощью микроисточников с I-125 производимых АО "ГНЦ РФ ФЭИ" (предприятия госкорпорации "Росатом")", - сообщили в пресс-службе.

Смертность от новообразований у жителей Ярославской области занимает второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. В регионе строится новый хирургический корпус онкологический больницы на 226 мест, сдать объект планируется в 2021 году.

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РоссияЯрославская область
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