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Послу России в Камбодже вручили высшую государственную награду для иностранных граждан

Дмитрий Цветков получил орден "Сахаметрей" I степени
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Описание
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен и посол РФ в Камбодже Дмитрий Цветков
© Дмитрий Цветков
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен и посол РФ в Камбодже Дмитрий Цветков
© Дмитрий Цветков
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен и посол РФ в Камбодже Дмитрий Цветков
© Дмитрий Цветков

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Послу России в Камбодже Дмитрию Цветкову вручена высшая государственная награда Королевства Камбоджа для иностранных граждан - орден "Сахаметрей" I степени. Церемония награждения прошла во вторник в Пномпене в рамках программы Азиатско-Тихоокеанского саммита.

Вручивший орден российскому дипломату премьер-министр Камбоджи Хун Сен отметил большой личный вклад посла в дело укрепления проверенной временем традиционной дружбы и отношений многопланового партнерства между Пномпенем и Москвой.

Дмитрий Цветков, занимающий пост главы российской дипломатической миссии в Камбодже с января 2014 года, за без малого 65-летнюю историю российско-камбоджийских отношений стал первым среди послов СССР и России в Камбодже, владеющим кхмерским языком. Период его работы в Камбодже отмечен значительной активизацией двустороннего взаимодействия Москвы и Пномпеня и укреплением его договорно-правовой базы. Если в 2005-2014 годах было подписано 17 российско-камбоджийских соглашений, то за последние пять лет стороны заключили уже свыше 50 двусторонних документов, охватывающих практически все сферы взаимодействия двух стран.

Три года назад за заслуги в развитии камбоджийско-российских связей посол РФ уже был удостоен ордена "Сахаметрей" III степени.

Теги
КамбоджаРоссия
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