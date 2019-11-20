В доме-интернате для умственно отсталых детей в Дагестане открыли бассейн

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Дагестанский дом-интернат для умственно отсталых детей "Забота" получил благодаря команде проекта Общероссийского народного фронта "Регион заботы" и "Кадровому резерву" Дагестана бассейн, в котором могут заниматься дети с наиболее тяжелой формой заболеваний, сообщила ТАСС идеолог проекта Нюта Федермессер.

Она уточнила, что команда проекта разработала программу развития паллиативной помощи для Дагестана, которая учитывает особенности кавказского региона. Сейчас документ находится на подписании у главы республики. Однако работа по направлениям программы началась до того, как она была сформирована - в том числе, сотрудничество с "Заботой".

"Регион заботы" с командой "Лидеры России" и "Кадровый резерв" организовали установку кондиционеров: в Дагестане летом жутко жарко, и в здании было невыносимо. Организовали бассейн, чтобы тяжелые дети могли купаться, целиком погружаясь в воду. Это очень важная терапия. Профилактика спастики, гипертонуса. Работа с мышечными атрофиями", - рассказала Федермессер.

Директор дома-интерната Ума Качалова уточнила ТАСС, что для установки модульного бассейна в одном из помещений интерната пришлось провести ремонт, но сейчас работы завершены, чаша и все необходимые сети смонтированы. В ближайшее время учреждение планирует закупить инвентарь для занятий в бассейне - булавы, плавательные доски и другое. Однако приглашенный тренер уже начал заниматься с воспитанниками интерната.

"К нам приходит специалист, обученный для работы с такими особенными детьми, - их не просто кладут в воду, а проводят занятия, развивая мышцы. Мы уже видим, как это влияет на ребят - от всплеска эмоций [они] начинают вскрикивать, разговаривать. Они чувствуют себя по-другому. Раньше бассейна для таких детей у нас не было, и в учреждениях, подобных нашему, я такого не видела", - поделилась Качалова.

Она пояснила, что бассейн предназначен только для детей из отделения милосердия - с самыми тяжелыми формами заболеваний, которые считаются лежачими и практически не могут двигаться без посторонней помощи. Для других воспитанников интернат организует занятия в городских бассейнах, летом во дворе учреждения устанавливаются надувные бассейны, детей вывозят на находящиеся неподалеку пляжи Каспийского моря.