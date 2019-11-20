Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: Папа Римский Франциск начал визит в Таиланд

Понтифик встретится с королем Рамой Х

ТАСС, 20 ноября. Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Таиланд. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Ожидается, что во время поездки в Таиланд понтифик встретится с королем Маха Вачиралонгкорном (Рамой Х) и премьер-министром Праютом Чан-Очей, а также буддийским патриархом, католическими священниками, епископами, верующими-католиками и представителями других религиозных общин.

В столице Таиланда усилены меры безопасности. Обеспечивать порядок в Бангкоке будут 6,5 тыс. полицейских.

По данным пресс-службы Римско-католической церкви Таиланда, в королевстве насчитывается 388 468 католиков, или 0,58% населения страны (69 млн человек). На территории Таиланда действуют 11 епархий с 524 приходами. Франциск станет вторым понтификом, посетившим Таиланд, после Иоанна Павла II, который побывал в королевстве в 1984 году.

Теги
Франциск (Папа Римский)Таиланд
Реклама на ТАСС
Власти Приморья ограничили охоту на копытных в связи с эпидемией АЧС
Ограничение будет действовать до 15 января 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС