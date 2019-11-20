Reuters: Папа Римский Франциск начал визит в Таиланд

ТАСС, 20 ноября. Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Таиланд. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Ожидается, что во время поездки в Таиланд понтифик встретится с королем Маха Вачиралонгкорном (Рамой Х) и премьер-министром Праютом Чан-Очей, а также буддийским патриархом, католическими священниками, епископами, верующими-католиками и представителями других религиозных общин.

В столице Таиланда усилены меры безопасности. Обеспечивать порядок в Бангкоке будут 6,5 тыс. полицейских.

По данным пресс-службы Римско-католической церкви Таиланда, в королевстве насчитывается 388 468 католиков, или 0,58% населения страны (69 млн человек). На территории Таиланда действуют 11 епархий с 524 приходами. Франциск станет вторым понтификом, посетившим Таиланд, после Иоанна Павла II, который побывал в королевстве в 1984 году.