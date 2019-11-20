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Собчак возглавила рейтинг самых богатых российских блогеров в Instagram по версии Forbes

По данным издания, Собчак заработала от рекламных постов за год $1,6 млн
Ксения Собчак Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Ксения Собчак
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак больше всех зарабатывает на рекламе в Instagram, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте российской версии журнала Forbes.

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По версии издания, телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Супер" заработала от рекламных постов за год $1,6 млн. На втором месте расположилась телеведущая Регина Тодоренко, известная зрителям по телепередаче "Орел и Решка", ее годовой доход равен $0,86 млн. Замыкает тройку лидеров телеведущая и певица Ольга Бузова с доходом $0,86 млн в год.

В пятерку блогеров, больше других зарабатывающих в Instagram, вошли автоблогер и чемпион мира по игре NeedFor Speed Алан Енилеев ($0,85 млн) и певица Полина Гагарина ($0,77 млн).

В рейтинг Forbes также попали певица Елена Темникова, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, киноактриса Анна Хилькевич, продюсер Яна Рудковская, телеведущая Ида Галич.

Для составления рейтинга были проанализированы аккаунты российских Instagram-блогеров с общим числом подписчиков более 2 млн человек. Исходя из стоимости размещения публикаций были отобраны 15 блогеров, которые заработали больше других в период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года.

В июле 2019 года журнал Forbes составил рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет. В тройку лидеров вошли спортсмен Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин.

Теги
РоссияСобчак, Ксения Анатольевна
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