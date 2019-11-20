Четверых возвращенных из Ирака детей доставили в Чечню

ГРОЗНЫЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Четверых детей из Чечни и Ингушетии, которых вернули накануне из Ирака, доставили в Грозный в среду утром и передали родственникам. Об этом ТАСС сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни и рабочей группы по спасению российских женщин и детей из зоны конфликта на Ближнем Востоке Хеда Саратова.

"Двое детей из Чечни и двое из Ингушетии доставлены сегодня утром самолетом в Грозный. Они переданы родственникам", - рассказала Саратова.

Проблема присутствия детей российских граждан в Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на территории Ближнего Востока на стороне запрещенной в РФ организации "Исламское государство" (ИГ). Они заключали браки, привозили жен, у них рождались дети, многие из которых остались сиротами. В 2017 году террористы стали отправлять их в лагеря для идеологической обработки и военной подготовки, чтобы те пополнили ряды боевиков.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. С 2017 года детский омбудсмен вместе с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами выработали алгоритм действий, благодаря которому дети из Ирака возвращались в РФ. С декабря 2018 года из Ирака в Россию было вывезено 122 ребенка, в их числе 32, доставленные самолетом МЧС в понедельник вечером. Посол РФ в Ираке заявил в интервью ТАСС, что операция по возвращению российских детей практически завершена и в Багдаде их почти не осталось.