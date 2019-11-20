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Медведев утвердил поправки, совершенствующие законопроектную деятельность кабмина

В документе содержится несколько новелл

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил поправки в регламент кабмина, регулирующие вопросы законопроектной деятельности правительства. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ содержит целый ряд новелл. В частности, он запрещает включение в число поправок правительства к законопроектам, принятым Госдумой в первом чтении, положений, не относящихся к предмету правового регулирования того или иного законопроекта. Кроме того, детально регламентируется работа федеральных органов исполнительной власти по подготовке законопроектов и взаимодействию друг с другом в этом вопросе.

Отмечается, что такая работа должна вестись в соответствии с ежегодно утверждаемым правительством планом законопроектной деятельности. Контроль за исполнением плана должно будет вести Министерство юстиции РФ. Поправки регламентируют вопросы предоставления отчетности министерством по этому направлению. Разработка проектов законов, не включенных в план, может вестись только по решению председателя правительства.

Пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов сообщил 7 ноября, что Медведев поручил в недельный срок доработать изменения в регламент работы правительства для совершенствования законопроектной деятельности. По словам пресс-секретаря, разработанные по поручению премьера поправки должны упорядочить законопроектную деятельность правительства и обеспечить системный подход в расстановке законодательных приоритетов, а также исключить дублирование функций и, соответственно, неэффективный расход средств и ресурсов. По словам Осипова, Медведев особо отметил, что создание разных, альтернативных законопроектов внутри правительства недопустимо - законотворчеством должен заниматься тот, кому это поручено, а тот, кто хочет встроиться в процесс, должен подавать свои предложения, которые могут быть учтены, а могут быть и не учтены.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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