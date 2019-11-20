Второй кассационный суд в Москве признал незаконным продление ареста без новых оснований

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Второй окружной кассационный суд в Москве признал незаконным продление ареста без новых оснований, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Такое решение кассационный суд общей юрисдикции вынес, рассмотрев первую жалобу на продление ареста.

Жалобу подал адвокат 43-летнего уроженца Тверской области Алексея Чернова Мартин Зарбаян. Его подзащитный провел под стражей 43 месяца (более 3,5 года). Его заключили под стражу в апреле 2016 года по обвинению в мошенничестве в должности главы муниципального предприятия "Дирекция единого заказчика Можайского района Москвы". С тех пор дело трижды возвращали прокурору, оно побывало в четырех судах, один раз его приговорили к шести годам, затем приговор был отменен и дело вновь слушается в Кунцевском суде Москвы. Все это время суды продлевали ему содержание под стражей, несмотря на то, что он проживает в Москве с супругой и детьми.

Как сообщили ТАСС в кассационном суде, рассмотрев жалобу суд признал, что Кунцевский суд Москвы 25 июля продлил Чернову срок содержания под стражей, "ссылаясь на те же обстоятельства, которые послужили основанием для избрания ему меры пресечения еще в апреле 2016 года (тяжесть преступлений корыстной направленности, оказание воздействия на свидетеля обвинителя на стадии предварительного расследования)". По оценке кассационной инстанции, нижестоящий суд "не принял во внимание, что с момента избрания меры пресечения прошло более 3,5 года, предварительное расследование по уголовному делу окончено и дело передано в суд для рассмотрения по существу".

Кроме того, кассационная инстанция отметила, что районный суд "не привел конкретных сведений о фактах, свидетельствующих о невозможности избрания более мягкой меры пресечения (с учетом сведений о состоянии здоровья подсудимого, его семейного положения, наличия несовершеннолетнего ребенка, постоянного места жительства и регистрации)". На основании этого кассационный суд признал незаконным содержание Чернова под стражей в период с 30 июля по 17 октября 2019 года, отменив решения Кунцевского суда от 25 июля и Мосгорсуда от 13 августа.

Между тем подсудимый так и остался под стражей в СИЗО-3 Москвы ("Пресня"), поскольку после обращения в кассационный суд Кунцевский суд вновь досрочно (3 октября) продлил срок ареста до 17 января 2020 года, а Мосгорсуд оставил это решение в силе. Как сообщил ТАСС адвокат Зарбаян, он подал жалобу "на эти и последующие решения столичных судов", попросив избрать иную меру пресечения. "Нам хочется верить, что кассационный суд оперативно рассмотрит нашу новую жалобу, отменит обжалуемые акты и освободит Чернова из-под стражи", - сообщил адвокат.

Второй окружной кассационный суд с 1 октября стал кассационной инстанцией для обжалования решений районных судов 9 регионов - Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей и Москвы.