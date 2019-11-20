Первую в мире рождественскую открытку выставили в Доме-музее Чарльза Диккенса

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Одна из первых в мире рождественских открыток, отпечатанная в мае 1843 года литографским способом, выставлена в лондонском Доме-музее Чарльза Диккенса (1812-1870) за месяц до рекомендуемого Королевской почтой Великобритании (Royal Mail) последнего срока отправления таких поздравлений. Об этом сообщила куратор музея Луиза Прайс.

Эта открытка была заказана сэром Генри Коулом, который уже не успевал написать поздравительные письма родственникам и друзьям, у художника Джона Хорсли. На ней изображена семья Коул за рождественским столом с подписью: "Веселого Рождества и счастливого Нового года!". Всего было изготовлено 1 тыс. таких открыток, львиная часть которых была выставлена на продажу. Сохранилось лишь 21. Столичный музей выставил экземпляр, который предоставил ему букинист из Сан-Франциско.

Рождественская открытка появилась в тот же год, когда была опубликована повесть-сказка Чарльза Диккенса "Рождественская песнь". "Тот год был действительно важным для формирования современного Рождества как христианского праздника с символическим религиозным значением, - приводит слова Луизы Прайс агентство Reuters. - Открытка стала неотъемлемой частью нашего нынешнего праздника, а "Рождественская песнь" продолжает быть очень важной историей, нравственным ориентиром, интерес к которой по-прежнему велик".

Открытка представлена в доме-музее Диккенса в районе Холборн, где писатель жил с марта 1837 года по декабрь 1839 года, в рамках выставки "Прекрасные книги: Диккенс и бизнес Рождества".