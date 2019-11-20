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Ставропольский экспертно-аналитический центр "Юг" проведет первую встречу в начале декабря

При участии региональных и федеральных экспертов планируется обсудить ключевые направления и проблематику Юга России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Первая встреча Ставропольского экспертно-аналитического центра "Юг", организаторы которого намерены выпускать ежедневные комментарии и ежеквартальные бюллетени, намечена на начало декабря в Ставрополе. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной началу работу центра "Юг", сообщил политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов.

"Помимо ежедневных комментариев, - а наши аналитики работают над тем, чтобы выявлять те узловые проблемы, которые есть в регионах, и обсуждать их с экспертами, - также мы будем выпускать с определенной регулярностью, пока речь идет о том, чтобы делать это раз в квартал, выпускать информационно-аналитический бюллетень, где также все разрозненные комментарии, которые мы собрали за это время, будут редакцией структурированы по определенной системе. <…> Также мы планируем регулярные офлайновые заседания в формате конференций: одна прошла в середине сентября в Пятигорске, вторую, то есть первую для экспертно-аналитического центра "Юг", мы планируем провести в Ставрополе, наверное, в первой декаде декабря, может быть 5-6 декабря", - сказал он.

По словам Старовойтова, при участии региональных и федеральных экспертов планируется обсудить ключевые направления и проблематику Юга России. Говоря о том, как и в какой форме центр будет представлять комментарии и итоги своей работы, он пояснил, что "либо это будет портал, либо рубрика в существующем СМИ, и, скорее всего, канал в Telegram".

Предпосылки для создания центра

Необходимость создания центра, по словам политолога, президента коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко, обусловлена тем, что регионы Юга России и Северного Кавказа обладают большим экспертным потенциалом, который необходимо аккумулировать и дать возможность специалистам в своих отраслях выходить к широкой аудитории через СМИ.

"С одной стороны, необходимо аккумулировать экспертный потенциал региона, а с другой стороны - необходимо этот экспертный потенциал усилить информационным сопровождением, чтобы реальные эксперты по ситуации в регионе имели возможность коммуницировать со средствами массовой информации, социальными сетями", - сказал он.

Минченко отметил, что экспертный потенциал Юга и Северного Кавказа заслуживает того, чтобы "быть более серьезно представленным в информационном пространстве страны".

По словам социолога, советника руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Сергея Хайкина в регионах Юга и Северного Кавказа России проводится большое количество социологических исследований. "Федеральное агентство по делам национальностей запросило регионы о том, кто, где и какие исследования вел - только в этом году сделано 360 исследований регионами. Это совершенно непомерная вещь, огромное количество исследований, которые мы пока не можем ввести в оборот, ни в научный, ни в политический, ни практический", - сказал он.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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