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Молодежный бизнес-форум пройдет на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии по нацпроекту

Мероприятие организовано с 28 по 30 ноября в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

ЧЕРКЕССК, 20 ноября. /ТАСС/. Бизнес-форум для студентов и начинающих предпринимателей Карачаево-Черкесии будет организован на курорте Архыз с 28 по 30 ноября в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом в среду рассказали журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"С 28 по 30 ноября на территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса Архыз состоится III молодежный бизнес-форум Карачаево-Черкесской Республики. Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что форум организован для популяризации предпринимательской деятельности и вовлечения молодежи в вопросы инвестиционного развития Карачаево-Черкесии. Участниками форума выступят студенты местных вузов и начинающие предприниматели.

В рамках трехдневного форума будут организованы круглые столы, инвестиционные сессии для подготовки бизнес-проектов и форсайт-сессия, в рамках которой будет рассмотрено моделирование стратегии развития региона. Организатором мероприятия выступает министерство туризма, курортов и молодежной политики республики.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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