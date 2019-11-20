Путин: "Абилимпикс" помогает самореализоваться людям с ограниченными возможностями

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) "Абилимпикс" внес серьезный вклад в создание условий для их самореализации. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина, которое зачитала в среду на торжественной церемонии открытия чемпионата советник президента Александра Левицкая.

"За прошедшее время ваш востребованный проект получил широкую поддержку общественных организаций, представителей волонтерских, добровольческих движений, бизнеса, НКО. "Абилимпикс" внес серьезный вклад в решение таких важных проблем, как формирование доступной среды, создание условий для профессиональной и творческой самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в приветствии главы государства.

Также в приветствии отмечается, что "Абилимпикс" помогает активным участникам совершенствовать навыки и умения, находить себя и в жизни, и в работе.

"Убежден, что и в нынешнем году вы сумеете ярко проявить себя, вдохновить гостей чемпионата своей энергией и талантом. И, конечно, продемонстрируете готовность нашей страны к проведению в 2021 году 10-го юбилейного международного чемпионата", - подчеркнул президент.

V Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" пройдет в Москве с 20 по 22 ноября. Он является одним из проектов АНО "Россия - страна возможностей" и реализуется в рамках национального проекта "Образование".

В течение года по стране проходили региональные соревнования, в них приняли участие свыше 10 тыс. человек. На финальный этап чемпионата в Москву приехали более 1800 конкурсантов из всех 85 регионов России, их работу будут оценивать свыше 500 отобранных экспертов, а помогать на площадках гостям и участникам соревнований будут около 400 волонтеров. Участники будут состязаться в мастерстве по 62 основным компетенциям.