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Разрешение на клинические исследования биомедицинских продуктов получили 17 центров

Как сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, созданы этический комитет, комиссия по аккредитации экспертов и по аттестации уполномоченных лиц производителей биомедицинских клеточных продуктов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. 17 научных центров в 2019 году получили разрешение проводить клинические исследования биомедицинских клеточных продуктов. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, выступая на IV Национальном конгрессе по регенеративной медицине.

Министр напомнила, что закон о биомедицинских клеточных продуктах был принят только в 2016 году. Готовился он около пяти лет.

"В этом году уже 17 научных центров получили аккредитацию к проведению клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов. У нас появилась первая гвардия уполномоченных производителей, которые контролируют качество производимых продуктов,... не только аллогенных, но и аутологичных, и не только имеющих нативный геном, но и генно-модифицированный", - сказала она.

По словам Скворцовой, на сегодняшний день "созданы этический комитет, комиссия по аккредитации экспертов, по аттестации уполномоченных лиц производителей биомедицинских клеточных продуктов". "Процесс пошел, активно - с конца 2018 года", - уточнила она.

Министр отметила также, что в РФ появилось первое производство, которое уже по новым правилам лицензировано на эту деятельность.

"Это производство "Генериум", которое имеет специальный огромный научный центр, специализирующийся по регенеративной технологии", - уточнила министр.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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