В Молдавии стартовала международная мемориальная акция "Дороги памяти"

КИШИНЕВ, 21 ноября. /ТАСС/. Международная мемориальная акция "Дороги памяти", посвященная увековечению подвига воинов, павших в борьбе с фашизмом, стартовала в Молдавии. Церемония открытия прошла в среду на Кургане Славы близ села Шерпены, где весной и летом 1944 года в боях за плацдарм на левом берегу Днестра погибли 3,5 тыс. советских солдат и офицеров.

"В ходе стартовавшей сегодня в Молдавии акции будет проведен забор земли крупнейших воинских захоронениях времен Великой Отечественной войны. Всего их более 600 и, к сожалению, мы не сможем побывать на всех, но постараемся охватить как можно больше, во всех регионах страны", - заявил на церемонии временный поверенный в делах РФ в республике Роман Романов.

По его словам, собранную землю в специально изготовленных капсулах затем передадут в Россию, где их заложат в фундамент строящегося Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном музейном парке "Патриот", открытие которого приурочено к 75-летию Великой Победы.

"На Шерпенском плацдарме прошли самые кровопролитные бои при освобождении Молдавии от фашистов. В этом месте сооружен мемориал, проводятся памятные мероприятия, в которых участвует молодежь, организуются пешие походы по местам боевой славы", - рассказал руководитель молдавской поисковой общественной организации "Русский историко-патриотический клуб" Алексей Петрович. По его словам, силами поисковиков за последние годы в Молдавии обнаружены, идентифицированы и захоронены более 700 советских солдат и офицеров.

В ходе Ясско-Кишиневской операции Красная Армия разгромила более чем полумиллионную группировку немецко-румынских войск, что позволило вывести из войны Румынию и начать освобождение Балкан. Операция, вошедшая в историю как "Балканские Канны", началась с форсирования реки Днестр и захвата узкой полоски земли у села Шерпены. Это позволило сковать на этом участке крупные силы противника, в то время как основной удар пришелся на другой участок фронта. Обманутый противник был разгромлен.

По разным оценкам, в рядах Красной Армии воевали свыше 380 тыс. уроженцев Молдавии. За три года немецко-румынской оккупации здесь погибли и были угнаны в рабство свыше 100 тыс. мирных жителей. Война здесь затронула почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева и других городов республики выходят сотни тысяч людей, в последние годы колонну традиционно возглавляет президент Игорь Додон.