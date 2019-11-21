Папа Римский затронул в Таиланде тему эксплуатации женщин и детей

БАНГКОК, 21 ноября. /ТАСС/. Женщины и дети, которые наиболее подвержены любым формам эксплуатации, насилия и надругательств, нуждаются в особой защите. Об этом заявил в четверг в ходе встречи с представителями руководства Таиланда Папа Римский Франциск.

"Женщины и дети в наше время особенно уязвимы, подвержены любой форме эксплуатации, насилию, жестокости, рабству", - сказал понтифик, добавив, что признателен властям страны за усилия по "искоренению этого зла".

Затронув тему миграции, Франциск отметил, что "феномен массовых миграционных потоков представляет одну из главных моральных проблем".

"Нельзя игнорировать миграционный кризис. Каждая страна должна стремиться защищать достоинство беженцев и мигрантов. Ведь речь идет не только о мигрантах, но и об облике нашего общества", - указал глава Римско-католической церкви.

Франциск прибыл в Бангкок накануне после 11-часового перелета. В столице Таиланда у него запланированы встречи с верховным патриархом буддистов, королем Рамой Х, а также посещение местной больницы. Завершится день мессой на национальном стадионе в Бангкоке.

Католики составляют менее одного процента почти 70-миллионного населения страны, исповедующего преимущественно буддизм. Папская поездка в Таиланд приурочена к 350-летнему юбилею первой апостольской миссии в этой азиатской стране.