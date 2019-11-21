Медведев поздравил сотрудников и ветеранов ФНС с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил сотрудников и ветеранов налоговой службы с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

"С момента своего основания ваша служба вносит огромный вклад в развитие налоговой системы страны, укрепление ее экономической безопасности. От вашей четкой и слаженной работы зависит устойчивое наполнение бюджетов всех уровней, рост деловой и инвестиционной активности. Сегодня ФНС России - одно из самых современных и открытых ведомств, которое успешно справляется с широким кругом задач", - подчеркнул глава правительства.

Медведев отметил важность постоянного улучшения качества налогового администрирования, а также перевода в цифровой формат сервисов и услуг, что делает их максимально удобными как для людей, так и для бизнеса.

"Своими достижениями служба обязана коллективу замечательных профессионалов, которых отличают принципиальность, добросовестность, исключительная ответственность. Особые слова благодарности - ветеранам службы. Их преданность делу всегда будет примером для молодых специалистов", - добавил премьер.

День работника налоговых органов Российской Федерации ежегодно отмечается 21 ноября. Профессиональный праздник сотрудников ФНС был установлен указом главы государства от 11 ноября 2000 года. Выбор даты обусловлен тем, что 21 ноября 1991 года президентом РСФСР Борисом Ельциным был подписан указ о создании Государственной налоговой службы.