В Госдуме предложили меры против легализации наркодоходов с помощью виртуальных активов

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев предложил принять законодательные меры против легализации преступниками доходов от торговли наркотиками с помощью электронных средств платежа и виртуальных активов. С такой инициативой он выступил в четверг на расширенном заседании комитета, посвященном "вопросам государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года и основным направлениям совершенствования законодательного регулирования антинаркотической деятельности".

Говоря о том, какие инициативы необходимы правоохранителям для успешной борьбы с наркоугрозой, парламентарий подчеркнул, что "это должны быть законодательные меры, направленные на противодействие легализации наркодоходов путем операций с использованием электронных средств платежа, а также виртуальных активов". Кроме того, нужны "дополнительные полномочия субъектов оперативно-разыскной деятельности по блокировке банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа", считает он.

Пискарев выступил за развитие системы социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, а также правовое регулирование деятельности НКО, в том числе по учету наркопотребителей. По его мнению, следует добиться "социальной защищенности и безопасности граждан, в первую очередь молодежи при получении услуг реабилитации и ресоциализации".