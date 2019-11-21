В Приморье открылся павильон с продукцией из Южной Кореи

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября. /ТАСС/. Приморский край и южнокорейская провинция Кангвон открыли во Владивостоке первый павильон для взаимного экспорта продукции, в котором представлены образцы товаров южнокорейских компаний. Аналогичная витрина с российскими товарами откроется в декабре Кангвоне, в городе Вонджу, сообщила в четверг пресс-служба администрации Приморья.

Наращивание объема экспорта услуг - одна из ключевых задач национального проекта "Международная кооперация и экспорт". К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта, с $2 млрд до $3,9 млрд. Для этого Российский экспортный центр и центр "Мой бизнес" в Приморском крае предоставляют государственную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, экспортирующим свои товары и услуги. Кроме того, эти меры помогают реализации краевой программы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013-2021 годы.

"Приморский край и южнокорейская провинция Кангвон запустили программу взаимного продвижения продукции местных производителей через специальные павильоны-витрины. Соответствующее соглашение подписали в четверг, 21 ноября, генеральный директор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров и генеральный директор Агентства развития бизнеса провинции Кангвон Ли Сынг Соб. Первый такой павильон заработал в четверг в центре "Мой бизнес" во Владивостоке", - сообщила пресс-служба.

Сейчас в этом павильоне около 50 образцов товаров 12 корейских компаний, в том числе косметика, сушеный минтай и осьминог, сладости, чай, селфи-палки, обувь, медицинское оборудование и БАДы. Все желающие могут ознакомиться с товарами и стать их дистрибьюторами в Приморье. Аналогичная витрина, только уже с товарами из Приморья, откроется в городе Вонджу на площадке Агентства развития бизнеса провинции Кангвон в декабре, там представят продукцию 11 приморских предприятий. Они презентуют дикоросы, мед, косметику, минеральную воду, сладости, бытовую химию, а также небольшие образцы промышленных конструкций.

"Продукция в витринах будет постоянно обновляться. Производители могут представить там широкий спектр товаров - промышленные изделия, товары народного потребления и продукты питания (в случае скоропортящихся товаров принимаются 3D-модели). Также есть возможность презентовать услуги - туристические или медицинские", - сообщила пресс-служба.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.