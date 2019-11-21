ГИБДД будет нести солидарную ответственность по установке дорожных камер фиксации

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госавтоинспекция будет нести солидарную ответственность за установку камер фотофиксации на дорогах страны. Как сообщил глава ГИБДД Михаил Черников на конгрессе, посвященном организации дорожного движения, водителям необходимо знать, где установлена камера.

"Главное, чтобы камера была установлена в месте, где имеются потенциальные риски. И в методических рекомендациях, и в федеральном законе это будет прописано. И там будут прописаны места установки камер, это важная составляющая. И камера, и предупреждение об этой камере должны предупреждать о тех участках дорог, где сегодня есть опасность. Хочу подчеркнуть, камера должна появляться именно на обоснованном участке, точке дороги. И поэтому сегодня Госавтоинспекция будет нести солидарную ответственность по установке камер", - сказал он.

Ранее сообщалось, что разработан законопроект, который предусматривает обязательную установку предупреждающих знаков перед стационарными и передвижными камерами, фиксирующими скорость на автодорогах.

Президент Владимир Путин ранее поручил принять меры по информированию водителей о дорожных камерах, а также не штрафовать их за нарушения, зафиксированные неверно установленными приборами. Сейчас закон не обязывает операторов передвижных камер предупреждать водителей об их наличии на дороге.