ФСИН подготовила стратегию развития на 10 лет

РЯЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. ФСИН России разработала стратегию развития на 10 лет. Об этом сообщил первый заместитель директора ФСИН России Анатолий Рудый на VI Международном пенитенциарном форуме "Преступление, наказание, исправление" в Академии ФСИН России в Рязани.

Развитие уголовно-исполнительной системы (УИС) проходило в соответствии с Концепцией развития УИС до 2020 года. "В ходе ее реализации снизилось число осужденных в местах лишения свободы, сняты многие излишние ограничения в порядке исполнения наказаний, значительно улучшились условия содержания", - отметил Рудый.

"В настоящее время завершена подготовка нового документа - стратегического планирования до 2030 года, - сообщил первый замдиректора ФСИН. - В разработанном проекте приоритет отдается совершенствованию деятельности учреждений и органов УИС, укреплению материально-технической базы, улучшению условий содержания".

"Особое внимание уделяется подготовке кадров и обеспечению мотивации сотрудников к добросовестному выполнению своих обязанностей", - подчеркнул Рудый.

По его словам, активно прорабатываются новые подходы, направленные на повышение результативности воспитательной и социальной работы и "рассматриваются вопросы внедрения механизмов пробации". "Некоторые из них уже внедряются на практике", - подчеркнул он.

В свою очередь директор ФСИН России Александр Калашников, открывая конференцию, в которой принимают участие представители пенитенциарных органов из 15 стран (СНГ и Европы), заметил, что "перед профессиональным сообществом работников уголовно-исполнительной системы стоит ряд непростых задач", для решения который важно мнение специалистов разных стран, хотя у России есть свой значительный опыт.