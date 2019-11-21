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Парламентарии РФ и Белоруссии осудили попытки исказить историю Великой Отечественной войны

В совместном заявлении отмечается, что парламентарии двух стран будут и дальше отстаивать сложившуюся после войны систему международной безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Парламентское собрание Союза Белоруссии и России на пленарном заседании в четверг приняло заявление в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Огромная цена, которой досталась Победа, никогда не позволит белорусам и россиянам мириться с предпринимаемыми в последнее время попытками героизации нацизма, с неприемлемой для нас идеологией западного мира, сознательно и целенаправленно искажающей причины, ход и итоги войны, с действиями, направленными на разрушение послевоенного устройства мира", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что парламентарии двух стран будут и дальше отстаивать сложившуюся после войны систему международной безопасности.

Председатель Парламентского собрания, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег не ограничиваться принятым решением. "Мы договорились с нашими коллегами из парламентов Словакии и Израиля координировать свою деятельность, предлагаем сделать такое и в рамках Союзного государства", - сказал он.

По его словам, "руку никто не подаст" политикам, которые затеяли пересмотр истории. "Предавших память никто уважать не будет. Потому что они предали память о своих отцах, взяли и сделали новые оценки, которые никто не приемлет", - заключил Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичБелоруссияРоссия
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