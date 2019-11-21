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Белозеров пригласил Путина прокатиться на беспилотном поезде по МЦК в 2021 году

Движение в беспилотном режиме по МЦК уже отработано, отметил глава РЖД

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Глава РЖД Олег Белозеров предложил президенту Владимиру Путину прокатиться на беспилотном поезде по Московскому центральному кольцу (МЦК) в 2021 году.

"В 2021 году хотели бы вас пригласить на беспилотное движение по МЦК", - сказал Белозеров президенту на церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД). По его словам, движение в беспилотном режиме по МЦК уже отработано.

"Следующий год - вместе с Минтрансом отработаем нормативную базу", - добавил глава РЖД.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелозеров, Олег Валентинович
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