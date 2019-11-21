Путин от имени москвичей поблагодарил за открытие МЦД

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).

"Спасибо от имени москвичей", - обратился глава государства к Собянину, Воробьеву и Белозерову. Они приняли участие в открытии движения по одной из веток МЦД от станции "Белорусская". По мнению Путина, подобные проекты очень нужны столице, поскольку позволяют решать ее транспортные проблемы. В 2017 году столичный мэр и глава РЖД представили президенту проект МЦД, который он поддержал.

Собянин рассказал президенту о нынешнем состоянии и планах развития транспортной системы. Так, по его словам, "ни один эксперт не прогнозировал" такой востребованности Московского центрального кольца (МЦК), которым сейчас уже пользуются 550 тыс. пассажиров в сутки. По его оценке, новые МЦД - это "революционная история для Москвы, по сути создание нового вида транспорта". "Это наземное метро", - уточнил глава государства. Мэр столицы также привел в пример Лондон, где одну подобную МЦД ветку строят больше 10 лет.

Собянин, Воробьев и Белозеров подробно ответили на вопросы президента, рассказав о скорости и интервалах движения поездов "Иволга" по МЦД, количестве перевозимых пассажиров. Так, по их оценке, МЦД в этом году смогут воспользоваться около полумиллиона человек в сутки, в дальнейшем этот показатель будет расти. В планах также довести к 2023 году протяженность линий метро, МЦК и МЦД до одной тысячи километров.