{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин от имени москвичей поблагодарил за открытие МЦД

По мнению президента, подобные проекты необходимы столице, поскольку позволяют решать ее транспортные проблемы

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главу РЖД Олега Белозерова за открытие Московских центральных диаметров (МЦД).

"Спасибо от имени москвичей", - обратился глава государства к Собянину, Воробьеву и Белозерову. Они приняли участие в открытии движения по одной из веток МЦД от станции "Белорусская". По мнению Путина, подобные проекты очень нужны столице, поскольку позволяют решать ее транспортные проблемы. В 2017 году столичный мэр и глава РЖД представили президенту проект МЦД, который он поддержал.

Собянин рассказал президенту о нынешнем состоянии и планах развития транспортной системы. Так, по его словам, "ни один эксперт не прогнозировал" такой востребованности Московского центрального кольца (МЦК), которым сейчас уже пользуются 550 тыс. пассажиров в сутки. По его оценке, новые МЦД - это "революционная история для Москвы, по сути создание нового вида транспорта". "Это наземное метро", - уточнил глава государства. Мэр столицы также привел в пример Лондон, где одну подобную МЦД ветку строят больше 10 лет.

Собянин, Воробьев и Белозеров подробно ответили на вопросы президента, рассказав о скорости и интервалах движения поездов "Иволга" по МЦД, количестве перевозимых пассажиров. Так, по их оценке, МЦД в этом году смогут воспользоваться около полумиллиона человек в сутки, в дальнейшем этот показатель будет расти. В планах также довести к 2023 году протяженность линий метро, МЦК и МЦД до одной тысячи километров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВоробьев, Андрей ЮрьевичСобянин, Сергей СеменовичРоссияБелозеров, Олег Валентинович
Реклама на ТАСС
Суд оставил бренд "КВН" в собственности компании Александра Маслякова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС