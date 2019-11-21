Суд оставил бренд "КВН" в собственности компании Александра Маслякова

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Суд по интеллектуальным правам (СИП) в Москве в четверг оставил в силе решение Роспатента о признании товарного знака "КВН" собственностью Телевизионного творческого объединения АМиК (ТТО АМиК), гендиректором которого является Александр Масляков, передает корреспондент ТАСС.

"Отказать в удовлетворении иска компании "Группа 7" к Роспатенту об оспаривании правовой охраны общеизвестного на территории РФ товарного знака "КВН", - огласил постановление судья.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Президиуме суда по интеллектуальным правам.

Компания "Группа 7" обжаловала в суде решение Роспатента от февраля 2019 года, которое оставило в силе правовую охрану общеизвестного на территории РФ товарного знака "КВН".

История спора

В феврале Роспатент вынес заключение об отказе в удовлетворении возражения со стороны компании "Группа 7", которая оспаривала признание общеизвестного в РФ товарного знака "КВН" за ТТО АМиК. В частности, заявители отмечали, что товарный знак "КВН" является аббревиатурой телевизионной передачи "Клуб веселых и находчивых", а также представляет собой название ряда литературных произведений, созданных в соавторстве Михаилом Яковлевым, Альбертом Аксельродом и Сергеем Муратовым. Как заявляли в "Группе 7", ни авторы произведений, ни их правопреемник ("Группа 7" приобрела имущественные авторские права у наследницы одного из авторов - супруги Сергея Муратова) не давали своего согласия на регистрацию обозначения "КВН" в качестве товарного знака объединения АМиК, а само это объединение, зарегистрированное в качестве юридического лица в 2006 году, не имеет отношения к телевизионной передаче "КВН", выходившей в эфир с 1961 года.

В свою очередь правообладатель ТТО АМиК отмечал, что заявителями не был доказан тот факт, что обозначение "КВН", ассоциирующееся у потребителя с названием телевизионной юмористической игры, стало известно в качестве названия конкретных сценариев и книги, которые никогда не переиздавались и не доводились до широкого круга лиц.

Также в заключении Роспатента говорилось, что с 1986 года популяризация телевизионной игры "КВН" (вещание прерывалось на период с 1972 по 1986 год) связана с деятельностью Александра Маслякова.

Коллегия Роспатента в своем заключении подтвердила наличие оснований о признании обозначения "КВН" общеизвестным в РФ товарным знаком, закрепленным за Телевизионным творческим объединением АМиК и отказала "Группе 7" в удовлетворении возражения.

Создание КВН

Прообразом КВН была телепрограмма "Вечер веселых вопросов" (ВВВ), созданная в 1957 году основателем первой в СССР молодежной редакции Центрального телевидения "Фестивальная" Сергеем Муратовым, врачом Альбертом Аксельродом и инженером Михаилом Яковлевым. Всего состоялось три выпуска. Эфир третьего выпуска, проходивший в мае, был прерван из-за устроенной зрителями давки. Программа была закрыта специальным постановлением ЦК КПСС.

8 ноября 1961 года Муратов, Аксельрод и Яковлев выпустили новую программу "КВН". Название было дано в честь популярных в то время в СССР черно-белых телевизоров "КВН". Телепередача просуществовала до конца 1971 года, была закрыта руководством Гостелерадио СССР. Возродилась через 15 лет, на роль ведущего был приглашен Александр Масляков. 25 мая 1986 года вышла в эфир первая после длительного перерыва игра.

В 1996 году был создан Международный союз КВН, объединивший команды клуба. Он разбит на лиги. Организацией Высшей лиги КВН занимается телевизионное творческое объединение АМиК ("Александр Масляков и компания").