Около 60 тыс. верующих присутствовали на мессе Папы Римского Франциска в Бангкоке

БАНГКОК, 21 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск возглавил в четверг католическую службу на стадионе в Бангкоке. По данным организаторов апостольской поездки понтифика в Таиланде, на мессу собрались 60 тыс. верующих.

Глава Римско-католической церкви объехал стадион на открытом папамобиле. В толпе помимо флагов Ватикана и Таиланда были и флаги других государств, в частности, Лаоса, Камбоджи, Китая. Чуть более года назад ватиканская дипломатия подписала с Пекином соглашение о назначении Папой местных епископов, которые ранее утверждались только китайскими властями, контролирующими церковь. Около 5 тыс. верующих прибыли из Вьетнама, утончили организаторы.

По завершении службы Папе Франциску, выглядевшему достаточно уставшим, преподнесли сюрприз. Сотня танцовщиц в национальных платьях исполнили традиционный танец.

Католики в Таиланде составляют менее одного процента почти 70-миллионного населения, преимущественно исповедующего буддизм. Визит Папы Римского в Бангкок приурочен к 350-летию первой апостольской миссии в этой азиатском стране. А первые католические миссионеры прибыли сюда более четырех с половиной столетий назад.

До мессы на стадионе Франциск побывал с частным визитом в резиденции короля Рамы X. Как сообщили в службе печати Святого престола, понтифик преподнес монарху мозаичную копию картины известного итальянского художника XIX века Ипполито Каффи, одного из видных представителей жанра ведуты. На ней изображена площадь Святого Петра с одноименным собором.