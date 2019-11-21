В Австралии собрали более $750 тыс. для спасения коал, пострадавших в пожарах

СИДНЕЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Более 1 млн австралийских долларов ($751,7 тыс.) пожертвований было собрано в Австралии на спасение и реабилитацию диких животных, пострадавших от масштабных лесных пожаров, бушующих на северо-восточном побережье континента. Об этом в четверг сообщается на странице компании, осуществляющей сбор средств в пользу ветеринарной клиники для коал в Порт-Маккуори.

"Первоначальной целью больницы был сбор денег на покупку автоматических станций с питьевой водой для животных, которые будут установлены в районах, уничтоженных пожаром. Однако пожертвования теперь достигли невероятной суммы, и мы приняли решение расширить проект по созданию программы восстановления популяции диких коал. Часть средств также будет направлена на строительство "ковчега коалы" - объекта, позволяющего разместить выживших коал в зоне здоровой среды обитания", - указано на странице сбора средств.

Согласно данным организаторов сбора средств, за время лесных пожаров в Австралии с 15 октября в больницу для коал в Порт-Маккуори были доставлены более 30 животных. По предварительным подсчетам, только на территории штата Новый Южный Уэльс погибли порядка 400 животных.

Масштабные лесные пожары охватили северо-восток Австралии в середине октября. На территории двух штатов - Новый Южный Уэльс и Квинсленд - огнем были уничтожены более 1 млн га леса.

В Новом Южном Уэльсе, где ситуация складывается наиболее неблагоприятно, в результате пожаров погибли четыре человека и порядка 30 получили травмы различной степени тяжести. Были разрушены более 530 жилых домов и ряд административных и хозяйственных зданий. Для борьбы с огнем мобилизованы 1,75 тыс. пожарных и сотни единиц спецтехники, в том числе 90 специальных самолетов.