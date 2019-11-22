Первая успешная пересадка нескольких органов ребенку прошла в России

Сразу после рождения у Михаила из сахалинского села Таранай обнаружили наследственный системный муковисцидоз - заболевание, обусловленное системной дисфункцией желез внешней секреции. Первое время болезнь текла малозаметно, а характерные нарушения функции печени и легких не проявляли себя. Перелом наступил, когда ребенку исполнилось шесть, - начал быстро прогрессировать цирроз печени, а еще через полгода начали сдавать легкие.

Летом 2018 года ребенок поступил на плановый контроль в московский НМИЦ здоровья детей, где его состояние стало ухудшаться - врачи определили гепатопульмональный синдром (нарушение работы легких, которое сочетается с хроническим заболеванием печени) и выдали направление на операцию в НМИЦ им. В. И. Шумакова - главный трансплантологический центр России.

Сергей Готье, директор НМИЦ им. В. И. Шумакова, рассказывает, что помочь пациенту могла только комбинированная пересадка сразу нескольких органов: "Когда Миша поступил к нам, у него был цирроз печени, огромная селезенка, но на первый план стала выходить дыхательная недостаточность. Было очевидно, что с такими легкими трансплантация печени невозможна. Мы стали изучать возможности сделать сочетанную пересадку печени и легких, хотя в мире не было ни одной успешной операции у маленького ребенка. Собственно, и попыток было немного. Мы посмотрели во всех регистрах: за 25 лет было порядка ста таких операций, а в группе до 11 лет было всего три попытки".

В большинстве подобных операций сначала пересаживали легкие. Виталий Попцов, заместитель директора по реализации высокотехнологичных программ Центра, предложил сначала провести трансплантацию печени. Важно было тщательно спланировать действия врачей, скоординировать несколько бригад хирургов. Анестезиологам необходимо было контролировать малейшие изменения метаболизма, а также использовать самые современные технологии для обеспечения организма кислородом на всех этапах операции.

План операции

"Я даже не мониторила про прогноз, потому что муковисцидоз такое заболевание, что читать про него страшно. Когда генетики прислали письмо с диагнозом, я прочитала все, что было на тот момент в интернете про муковисцидоз, но потом никогда никакой информации не искала, - вспоминает мама Михаила. - Конечно, меня предупредили, что это будет первая в мире операция такого плана, но нас поддерживала абсолютная вера во врачей. Мы решились на эту операцию, хотя не решиться не могли, потому что точно знали: трансплантация - это единственный шанс Мише жить. Донором на часть печени подошел папа, но в итоге все органы были от одного посмертного донора".

Трансплантацию ждали ровно шесть месяцев, и состояние ребенка постепенно ухудшалось. Михаилу с трудом удавалось ходить - кислород был на критической отметке, сердце билось учащенно. Одной из самых больших сложностей при подготовке оказался поиск подходящих органов, так как вес ребенка составлял всего 30 кг. Как только подходящий донор нашелся, врачи приступили к операции.

Оригинальный протокол, разработанный в НМИЦ им. В. И. Шумакова, предусматривал все детали операции. Сергей Готье подчеркнул, что несмотря на всю сложность задачи, операция, длившаяся 16 часов, прошла точно по плану.

"Трансплантолог Артем Монахов сделал пересадку печени очень качественно и быстро, удалил огромную селезенку. Потом зашили брюшную полость и начали трансплантацию легких, - рассказывает Сергей Готье. - Мы увидели страшную картину - легкие были все припаяны к грудной стенке. Печень пересадили полностью, она уместилась, потому что своя была огромная, брюшная полость была увеличена, а легкие пришлось моделировать. Вся операция длилась 16 часов. Оказалось, что наш расчет был правильным - мы ни разу не встретились с чем-то непредвиденным".