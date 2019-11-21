Издание поэмы Маяковского с дарственной подписью поэта выставят на торги в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Издание поэмы "Война и Мир" Владимира Маяковского с дарственной надписью поэта выставят на торги в Петербурге в рамках XIII букинистического аукциона "Редкие книги. Графика. Винил". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (организатор торгов).

"На аукцион выставлена книга Маяковского с его дарственной надписью Лиле Брик. Оценка 790-850 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Книга была напечатана в Петрограде в 1919 году. Дарственная надпись на ней гласит "ЛИЛЕ! В. Мая. 1/VI 19 г.", рядом нарисован цветок. В 1919 году, когда была подписана книга, поэт уже жил в одной квартире с Бриками с табличкой на дверях: "Брики. Маяковский".

Еще один лот, который выставят на продажу - прижизненное издание альманаха "Физиология Петербурга", созданный в Петербурге Н. А. Некрасовым в 1845 году. Эстимейт лота 180-190 тыс. рублей. Также среди букинистических редкостей - первый фотоальбом об Арктике и покорении Северного полюса советскими полярниками - экспедиция И.Д. Папанина, оформленный Александром Родченко и Варварой Степановой, 1939 года издания (оценивается в 280-300 тыс. рублей) и анатомический атлас с дарственной надписью Антона Павловича Чехова (1882 года, 250-280 тыс. рублей).

Музыкальные коллекционеры смогут приобрести на аукционе диск Владимира Высоцкого (оценка 15-18 тыс. рублей), изданный в Южной Корее в 1992 году в ознаменование визита в эту страну первого президента России Бориса Ельцина, подборку первых изданий лучших альбомов The Beatles (шесть альбомов по оценке от 15 тыс. до 38 тыс. рублей).

Аукцион пройдет 30 ноября, на него выставлено 314 лотов: издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, издания для детей и книги на иностранных языках, описания стран и городов, а также автографы, гравюры, литографии, плакаты, коллекционные виниловые пластинки и киноафиши.