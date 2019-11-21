Кубань в 2020 году намерена сохранить размер курортного сбора в 10 рублей

СОЧИ, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края не намерены в 2020 году увеличивать размер курортного сбора, который сейчас составляет 10 рублей в сутки с человека. Однако в будущем размер может быть пересмотрен для увеличения сборов, которые пойдут на развитие курортной инфраструктуры в регионе, сообщил ТАСС на площадке Всероссийского конгресса туроператоров и турагентов в Сочи глава региона Вениамин Кондратьев.

Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, в настоящее время он введен в восьми населенных пунктах: Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, в Шепсинском, Небугском, Новомихайловском, Джубгинском, сельских поселениях. Размер курортного сбора составляет 10 рублей. Средства от курортного сбора направляют на благоустройство территорий в населенных пунктах, где он взимается.

"В следующем году точно не планируем [увеличивать ставку курортного сбора], потому что курортный сбор - не задача заработать на отдыхающих. Это необходимое условие, чтобы мы сохранили достаточно комфортную курортную инфраструктуру нашего побережья, наших курортных городов", сказал Кондратьев.

При этом он отметил, что нынешняя ставка не дает возможности получать средства, которых было достаточно для существенного улучшения курортной инфраструктуры. "Этих денежных средств хватает лишь на поддержание общественных зон", - пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что в 2018 году количество выплачивающих курортный сбор на Кубани превысило 1,56 млн человек, при этом 318 тысяч были освобождены от его уплаты, это льготные категории граждан и жители региона. Фактически в краевой бюджет по итогам первого года эксперимента поступили 109,3 млн рублей при том, что по прогнозам, сумма поступлений должна была составить 70 млн рублей. На данный момент в регионе рассматривается вопрос о расширении географии взимания курортного сбора до 12 населенных пунктов.

IV Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов проходит в Сочи на курорте Роза Хутор с 20 по 22 ноября. В мероприятии принимают участие ведущие представители туриндустрии, работающие на российском рынке. Впервые курорт принимает сразу два мероприятия - Международный туристский форум SIFT-2019 и Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов.