Синоптики предупредили жителей Новороссийска об ураганном ветре

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Ураганный ветер до 35-38 метров в секунду ожидается в ближайшие часы в Новороссийске (Краснодарский край), написал глава города Игорь Дяченко на своей странице в Instagram. В крае объявлено экстренное предупреждение.

"Важная информация поступила от Гидрометеобюро Новороссийска, в ближайшие часы ожидается усиление ураганного ветра до 35 - 38 м/c. В 18 часов в Новороссийске зазвучат оповещающие сирены", - отметил он.

Как сообщается на сайте краевого ГУ МЧС РФ, в регионе объявлено экстренное предупреждение по сильному ветру и сгону воды на 21-22 ноября.