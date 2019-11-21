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Синоптики предупредили жителей Новороссийска об ураганном ветре

В 18:00 в городе включат оповещающие сирены

КРАСНОДАР, 21 ноября. /ТАСС/. Ураганный ветер до 35-38 метров в секунду ожидается в ближайшие часы в Новороссийске (Краснодарский край), написал глава города Игорь Дяченко на своей странице в Instagram. В крае объявлено экстренное предупреждение.

"Важная информация поступила от Гидрометеобюро Новороссийска, в ближайшие часы ожидается усиление ураганного ветра до 35 - 38 м/c. В 18 часов в Новороссийске зазвучат оповещающие сирены", - отметил он.

Как сообщается на сайте краевого ГУ МЧС РФ, в регионе объявлено экстренное предупреждение по сильному ветру и сгону воды на 21-22 ноября.

Теги
РоссияКраснодарский край
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