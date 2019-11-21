Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество, указав на необъективность СМИ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил президента РФ Владимира Путина встать на защиту врачебного сообщества, к которому, по его мнению, необъективно относится пресса.

Выступая в четверг на церемонии в Кремле, где Рошаль получил из рук главы государства орден Александра Невского, педиатр отметил, что эту награду он хотел бы разделить с тысячами российских врачей, которых, "к сожалению, сегодня средства массовой информации опустили ниже плинтуса". "Так не должно быть. У нас огромное число хороших, профессиональных врачей. И мы просим вас в какой-то степени защитить врачебное сообщество. И мы ответим тоже вам добром", - обратился Рошаль к Путину.

Обращаясь к участникам церемонии, врач отметил, что сейчас - по пути к пюпитру - он "пошептался с Владимиром Владимировичем и сказал ему следующее: Александру Невскому было тяжело, а ему тяжелее и опаснее, потому что счет идет на миллионы".

В свою очередь глава Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин, награжденный орденом Александра Невского, в своем выступлении тоже сделал отсылку к этому историческому деятелю и к личности другого князя - Дмитрия Донского. "Кто они были? Они были собирателями русских земель, они были воинами, полководцами, они были защитниками Отечества, православия", - сказал Назейкин, отметив, что сегодня в этом качестве выступает российский лидер. "Поэтому я глубоко убежден, что придет время, когда будут вручать орден Владимира Путина", - сказал профсоюзный деятель.

Глава Профсоюза работников связи в своем выступлении также отметил, что принес письмо президенту, касающееся того, что сельские почтальоны не вошли в число профессий на селе, которым положена 25-процентная надбавка к пенсии. "Решите по сельским почтальонам, мы вам будем очень обязаны", - попросил Назейкин Путина.