В Совфеде предложили проводить генетические консультации о риске патологий у плода

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Экспертный совет по здравоохранению комитета Совета Федерации по социальной политике рекомендует органам власти российских регионов разработать меры по проведению генетических консультаций будущих родителей для выявления рисков рождения у них детей с тяжелыми патологиями, в том числе с редкими. Об этом говорится в проекте рекомендаций состоявшегося в четверг Совета (есть в распоряжении ТАСС).

"Органам исполнительной власти субъектов РФ разработать меры по осуществлению генетического консультирования будущих родителей с целью выявления рисков рождения детей на предмет тяжелых патологий, в том числе и рисков орфанных (редких) заболеваний", - говорится в документе.

Как пояснил ТАСС глава комитета по соцполитике Валерий Рязанский, такие меры могут быть разработаны на уровне медицинских организаций, которые сопровождают женщину во время беременности.

"Если заблаговременно предупредить семьи о возможных последствиях, я думаю, что семья в состоянии дальше определить, что же делать дальше. У нас как раз для такой цели существует разрешенная система прерывания беременности по медицинским показаниям. Если все-таки семья такое решение не принимает, то ранний скрининг позволяет значительно предупредить наперед развитие этих болезней, и до 80% малышей, появившихся на свет с заблаговременным лекарственным вмешательством во время беременности матери, рождаются здоровыми", - сказал сенатор.

Рязанский отметил, что такое лекарственное вмешательство еще во время беременности женщины является "очень дорогостоящим", стоимость некоторых препаратов доходит до 40 млн рублей в год на одного человека, при этом оно повышает вероятность выздоровления ребенка.

"Такого рода генетические исследования на ранних стадиях [беременности] будут говорить о том, что мы в большей степени начинаем соответствовать тому главному направлению развития медицины, как персонализированная медицина. Если пофантазировать о недалеком будущем, то здесь можно говорить о доступе к таким больным, для которых персонально готовится лекарственное вмешательство, для кого можно смоделировать именно то лекарство, которое нужно конкретному человеку. Потому что может оказаться, что другому человеку с таким же заболеванием данное лекарство не подходит", - подчеркнул Рязанский.