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Справки по услуге получения документов о правах на жилье в Москве перевели в онлайн

Теперь для удобства заявителей на портале mos.ru в электронном виде можно получить все виды справок и документов, предоставляемых в рамках услуги

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Все семь видов документов, предоставляемых в рамках госуслуги по получению информации о правах на объекты жилищного фонда, теперь можно получить онлайн на портале mos.ru. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"В Москве модернизирована госуслуга "Предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда". Теперь для удобства заявителей на портале mos.ru в электронном виде можно получить все виды справок и документов, предоставляемых в рамках услуги", - приводятся в сообщении слова главы Департамента городского имущества Москвы Максима Гамана.

Он уточнил, что раньше на портале можно было получить только четыре вида таких документов, а теперь - все семь, включая справку о правах отдельного лица на объекты жилищного фонда по состоянию на 31 января 1998 года и справку об участии до 31 января 1998 года в приватизации объекта жилищного фонда. Получить услугу можно также в городских центрах "Мои документы". Как отметил Гаман, эта госуслуга является одной из самых востребованных в сфере имущества. За 10 месяцев текущего года департамент получил 36,2 тыс. обращений от заявителей.

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