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В одном из детсадов Бурятии дети занимались при температуре ниже нормы почти вдвое

На время проведения проверок детский сад "Колосок" закрыт

УЛАН-УДЭ, 22 ноября. /ТАСС/. Детский сад "Колосок" в Бурятии принимал детей при температуре воздуха в помещении 13 градусов, что ниже нормы почти в два раза. Региональное управление Роспотребнадзора готовит документы для обращения в суд о приостановке работы учреждения, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства.

В СК РФ 21 ноября отреагировали на информацию в СМИ о замерзающих детях в детсаду "Колосок" в Тарбагатайском районе Бурятии. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления провести проверку и установить обстоятельства произошедшего, в том числе дать правовую оценку действиям руководства детского сада и должностных лиц, своевременно не отреагировавших на проблему.

"Управление Роспотребнадзора по Бурятии проводит проверку в детском саду "Колосок", специалистами сделаны инструментальные измерения параметров микроклимата. Результаты исследований показали, что температура в детском саду в среднем составляет 13 градусов Цельсия, что не соответствует санитарным нормам и правилам. В настоящее время готовятся материалы для направления в судебные органы для решения вопроса по приостановлению деятельности детского сада", - сказали в пресс-службе.

Согласно СанПиНам, в помещениях детского сада, где проводят время дети, температура воздуха должна быть не ниже 22-24 градусов Цельсия.

В Министерстве образования и науки Бурятии ТАСС пояснили, что на время проведения проверок "Колосок" закрыт. "Утром 20 ноября был нарушен температурный режим в связи с отключением электроэнергии, по данной ситуации проводится служебное расследование. Сейчас температурный режим восстанавливается, вопрос взят под контроль администрации района. Районным управлением образования будет проводиться ежедневный мониторинг температурного режима в учреждении", - уточнили в министерстве.

Следственное управление СК РФ по Бурятии проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность").

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