Минздрав призвал бизнес следовать примеру Apple, запретившей приложения для вейперов

О решении корпорации стало известно 15 ноября. По данным портала Apple Insider, оно коснется более 180 программ, с помощью которых владельцы вейпов могут регулировать их работу, приложения с новостями о культуре курения электронных сигарет и связанные с ней игры.

"Мы приветствуем это решение компании и надеемся, что ее примеру в плане добровольных действий против распространения никотинсодержащей продукции последуют и другие ответственные представители делового мира", - написал в пятницу в своем Telegram-канале замглавы Минздрава Олег Салагай.

Ранее он заявил, что министерство рассчитывает на рассмотрение в ближайшее время законопроекта о распространении на электронные сигареты и кальяны антитабачных ограничений. В документе идет речь, в частности, о запрете их использования в общественных местах и запрете на продажу несовершеннолетним.

В последние месяцы в мире, в частности в США, обострилась дискуссия о вероятности негативного влияния вейпов на здоровье. Эксперты утверждают, что в Соединенных Штатах от последствий курения электронных сигарет умерли уже почти 40 человек. Президент страны Дональд Трамп заявил, что американская администрация планирует повысить возраст продажи таких устройств до 21 года.