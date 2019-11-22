{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Начался заочный этап студенческой олимпиады "Я - профессионал"

Всего подготовлено более 35 тыс. заданий по 68 направлениям

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Участники студенческой олимпиады "Я - профессионал" приступили к решению заданий заочного этапа проекта. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "России - страна возможностей".

"22 ноября стартовал отборочный онлайн-этап олимпиады "Я - профессионал", для которого подготовлено более 35 тыс. заданий по 68 направлениям", - говорится в сообщении.

Как пояснили организаторы, дистанционный отбор продлится до 8 декабря. "Каждый участник может выбрать удобные дату и время прохождения отборочного этапа из предложенных в расписании", - отмечается в пресс-релизе.

"Мы делаем акцент на практикоориентированность заданий, поэтому в их разработке участвуют эксперты крупных российских компаний. В этом году количество партнеров проекта со стороны работодателей превысило 300 компаний", - сказала руководитель олимпиады Валерия Касамара, слова которой приводит пресс-служба.

Результаты отборочного этапа буду известны в конце декабря. Победители будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях. Для медалистов олимпиады предусмотрены денежные премии в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Об олимпиаде

Первая олимпиада "Я - профессионал" прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок. Дипломантами стали 2030 человек. Вторая олимпиада началась в сентябре 2018 года. Организаторы получили более 523 тыс. заявок на участие, дипломантами стали около 3,5 тыс. человек, 106 конкурсантов получили золотые медали. На третью олимпиаду, которая началась в октябре, пришло более 675 тыс. заявок.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Генпрокуратура назвала новые справки для водителей ошибкой Минздрава
Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман заверил, что эта ошибка будет исправлена
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС