Начался заочный этап студенческой олимпиады "Я - профессионал"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Участники студенческой олимпиады "Я - профессионал" приступили к решению заданий заочного этапа проекта. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "России - страна возможностей".

"22 ноября стартовал отборочный онлайн-этап олимпиады "Я - профессионал", для которого подготовлено более 35 тыс. заданий по 68 направлениям", - говорится в сообщении.

Как пояснили организаторы, дистанционный отбор продлится до 8 декабря. "Каждый участник может выбрать удобные дату и время прохождения отборочного этапа из предложенных в расписании", - отмечается в пресс-релизе.

"Мы делаем акцент на практикоориентированность заданий, поэтому в их разработке участвуют эксперты крупных российских компаний. В этом году количество партнеров проекта со стороны работодателей превысило 300 компаний", - сказала руководитель олимпиады Валерия Касамара, слова которой приводит пресс-служба.

Результаты отборочного этапа буду известны в конце декабря. Победители будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях. Для медалистов олимпиады предусмотрены денежные премии в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Об олимпиаде

Первая олимпиада "Я - профессионал" прошла в 2017 году, на нее поступило 295 тыс. заявок. Дипломантами стали 2030 человек. Вторая олимпиада началась в сентябре 2018 года. Организаторы получили более 523 тыс. заявок на участие, дипломантами стали около 3,5 тыс. человек, 106 конкурсантов получили золотые медали. На третью олимпиаду, которая началась в октябре, пришло более 675 тыс. заявок.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" была создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.