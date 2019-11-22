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Подготовка к 75-летию Победы

Акция "Дорога памяти" проходит в Польше к 75-й годовщине Победы

Символическая акция памяти уже состоялась на воинском захоронении, где была собрана земля для отправки в Россию

ПУЛТУСК (Польша), 22 ноября. /ТАСС/. Символическая акция памяти состоялась в пятницу на воинском захоронении в Польше, где была собрана земля для отправки в Россию в рамках акции "Дорога памяти", приуроченной к предстоящей 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в пятницу церемония состоялась на кладбище воинов Советской армии и военнопленных в городе Пултуск на севере страны.

Землю набрали сотрудники посольства России в Польше и представительства Министерства обороны Российской Федерации по военно-мемориальной работе с согласия властей республики. Как пояснили в посольстве РФ, "капсулы с частицами грунта будут в дальнейшем размещены на территории мемориального комплекса Главного храма Вооруженных сил России".

С участием представителей регионального руководства у мемориала в Пултуске состоялась церемония возложения венков. "Сегодня спустя многие десятилетия после окончания Второй мировой войны, мы отдаем почести советским воинам, погибшим в 1944-1945 годах в боях за освобождение Польши от гитлеровской оккупации и хотели бы направить частицу земли, политую кровью наших солдат и офицеров, в Москву", - сказал на церемонии помощник военного атташе Дмитрий Будков. "Сохранить память о подвиге тех, благодаря кому наши народы живут свободными на своей земле - наш долг перед будущими поколениями", - добавил он.

Ранее частицы земли с захоронений в Польше уже взяли в городах Гарволин, Седльце и Замостье, где также существуют кладбища солдат Красной армии. В ближайшее время планируется провести эту акцию в городах Макув-Мазовецки и Остроленка. Цикл мероприятий завершится 17 января в Варшаве, где расположено самое крупное в Польше военно-мемориальное кладбище и захоронено более 22 тыс. воинов, освобождавших Польшу от нацистских захватчиков.

Кладбище

На территории Пултуска и окрестностей с 12 по 17 января 1945 года происходили ожесточенные бои с немецкими захватчиками. Во время прорыва фронта на линии реки Нарвы погибли 16 591 советских воинов. Первоначально они были похоронены на местах гибели. В 1949-1953 годах в районе Клещево было обустроено кладбище, куда в 369 братских и 85 индивидуальных могилы перезахоронили эксгумированные останки погибших солдат и 52 советских военнопленных. На кладбище был построен мавзолей из гранита и песчаника в виде полукруглого портика с колоннами и скульптурами.

Всего более 600 тыс. советских воинов погибли в годы Великой Отечественной войны на территории Польши.

"Дорога памяти"

В филиале Центрального музея ВС РФ "Дорога памяти" будут размещены исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны, в том числе фотографии, документы, награды, оружие, личные вещи солдат и офицеров.

Центральное место займет уникальная мультимедийная галерея. В составе ее экспозиции будет создан единый информационный массив с данными обо всех участниках Великой Отечественной войны.

Теги
ПольшаПодготовка к 75-летию Победы
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