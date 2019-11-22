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Судебные приставы арестовали имущество ФК "Анжи"

Общая стоимость арестованного имущества составила более 4,4 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 22 ноября. /ТАСС/. Судебные приставы арестовали часть имущества футбольного клуба (ФК) "Анжи" (Махачкала) из-за долгов по налогам, сообщила в пятницу пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) по Дагестану.

"Арест наложен на автомобили и автобусы, принадлежащие клубу, за несвоевременную оплату долгов по налогам. Общая стоимость арестованного имущества составила более 4,4 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

По информации службы, ранее в отношении ФК "Анжи" было возбуждено сводное исполнительное производство из-за долгов по налогам в размере более 50 млн рублей. Клуб своевременно не выполнил требование о погашении долгов. За это на "Анжи" также был наложен исполнительский сбор в размере более 1,6 млн рублей.

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Дагестан
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