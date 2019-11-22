Власти ХМАО признали законным отказ многодетной семье в пособии из-за 14 рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не признали многодетную семью в Нижневартовске малоимущей и отказали в получении пособия из-за 14 рублей 48 копеек. Решение принято верно, сообщила в пятницу ТАСС исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

Ранее в сообществе "ВКонтакте" "Инцидент.Нижневартовск" мать троих детей сообщила, что ей отказали в получении пособия из-за 14 рублей. "Мы с мужем и наши трое детей переедают на целых 14 рублей. И в связи с этим отказ?", - написала жительница Югры.

"По представленным документам, среднедушевой доход семьи составил 15 808,28 рублей, тогда как величина прожиточного минимума, установленного на душу населения по основным социально-демографическим группам на момент обращения составляет 15 793,80 рублей. Основанием для отказа является превышение среднедушевого дохода семьи установленной величины прожиточного минимума в Югре", - сказала собеседница агентства.

При этом она отметила, что семья полная, супруги работают, имеют стабильный доход. "Семья признана в установленном порядке многодетной и является получателем гарантированных мер социальной поддержки. Таким образом, бюджетная поддержка семьи в 2019 году составляет в среднем свыше 8 500 рублей ежемесячно", - уточнила Пономарева.

Она добавила, что мать троих детей состоит на учете в филиале центра социальных выплат Нижневартовска в категории "многодетная семья" и получает различные меры поддержки. В частности, пособия на каждого ребенка в размере 570 рублей ежемесячно, ежемесячную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, разовые выплаты на подготовку детей к началу учебного года и поступлению в первый класс. "По результатам проверки следует, что решение об отказе в оказании государственной социальной помощи принято правомерно", - резюмировала собеседница.