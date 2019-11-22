{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти ХМАО признали законным отказ многодетной семье в пособии из-за 14 рублей

Основанием для отказа стало то, что среднедушевой доход семьи составил 15 808,28 рублей, тогда как величина прожиточного минимума, установленного на душу населения на момент обращения составлял 15 793,80 рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры не признали многодетную семью в Нижневартовске малоимущей и отказали в получении пособия из-за 14 рублей 48 копеек. Решение принято верно, сообщила в пятницу ТАСС исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

Ранее в сообществе "ВКонтакте" "Инцидент.Нижневартовск" мать троих детей сообщила, что ей отказали в получении пособия из-за 14 рублей. "Мы с мужем и наши трое детей переедают на целых 14 рублей. И в связи с этим отказ?", - написала жительница Югры.

"По представленным документам, среднедушевой доход семьи составил 15 808,28 рублей, тогда как величина прожиточного минимума, установленного на душу населения по основным социально-демографическим группам на момент обращения составляет 15 793,80 рублей. Основанием для отказа является превышение среднедушевого дохода семьи установленной величины прожиточного минимума в Югре", - сказала собеседница агентства.

При этом она отметила, что семья полная, супруги работают, имеют стабильный доход. "Семья признана в установленном порядке многодетной и является получателем гарантированных мер социальной поддержки. Таким образом, бюджетная поддержка семьи в 2019 году составляет в среднем свыше 8 500 рублей ежемесячно", - уточнила Пономарева.

Она добавила, что мать троих детей состоит на учете в филиале центра социальных выплат Нижневартовска в категории "многодетная семья" и получает различные меры поддержки. В частности, пособия на каждого ребенка в размере 570 рублей ежемесячно, ежемесячную компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг, разовые выплаты на подготовку детей к началу учебного года и поступлению в первый класс. "По результатам проверки следует, что решение об отказе в оказании государственной социальной помощи принято правомерно", - резюмировала собеседница. 

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Реклама на ТАСС
Глава Россотрудничества рассказала о возрождении интереса к русскому языку в Средней Азии
В качестве примера Элеонора Митрофанова привела меняющееся отношение к языку в Туркмении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС