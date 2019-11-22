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В Страсбурге при усиленных мерах безопасности открылась рождественская ярмарка

Центральным местом праздника стала площадь имени генерала Жан-Батиста Клебера

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Знаменитая рождественская ярмарка начала работу в пятницу в Страсбурге на северо-востоке Франции. Центральным местом праздника, как и в предыдущие годы, стала площадь имени генерала Жан-Батиста Клебера, где установлена главная рождественская ель и находится большой каток.

На улицах средневекового города, ставшего на ближайший месяц "рождественской столицей Европы", установлено около 300 нарядно украшенных шале, в которых можно приобрести различные деликатесы, праздничные сувениры и утварь ручной работы. Все желающие также могут попробовать блюда традиционной эльзасской кухни, которые готовятся прямо на улице.

Год после теракта

Как сообщил префект Большого восточного региона Жан-Люк Маркс, "после нападения, совершенного в Страсбурге в конце прошлого года, система безопасности посетителей и работников ярмарки была усовершенствована". "Благодаря этому полицейские силы смогут быстрее и более скоординировано реагировать в случае каких-либо угроз", - заявил он.

Вечером 11 декабря 2018 года рядом с рождественской ярмаркой 29-летний Шериф Шекатт устроил стрельбу, в результате которой погибли пять человек, еще 14 пострадали. Нападавший был ликвидирован в ходе спецоперации. При обыске его квартиры полицейские обнаружили видеозапись, в которой он заявил о своей приверженности идеям террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В дальнейшем эта группировка взяла на себя ответственность за нападение в Страсбурге. 11 декабря в городе пройдет день памяти жертв теракта.

Согласно данным префектуры, число сотрудников полиции, задействованных в обеспечении безопасности, в этом году составляет 500 человек, что в несколько раз больше, чем в предыдущие годы. Кроме того, к патрулированию рождественского базара привлечены военные, задействованные в антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой").

По периметру ярмарки установлены контрольно-пропускные пункты, оснащенные металлоискателями. Отдельному тщательному досмотру, как сообщили в префектуре, будут подвержены посетители с сумками. На время проведения рождественского базара на улицах города установлено более 400 камер видеонаблюдения.

С более чем 400-летней историей

Ярмарка проводится в Страсбурге в 450-й раз. Как и в предыдущие годы для посетителей подготовлена насыщенная развлекательная программа, которая включает десятки концертов, выставок, театральных постановок, посвященных Рождеству. Ожидается, что "рождественскую столицу Европы" посетят около 2 млн человек.

В качестве почетного гостя на главный праздник в Страсбург в этом году приглашен Ливан. Шале этой страны расположены на площади Гутенберга. Здесь посетители смогут отведать традиционные ливанские блюда, приобрести сувениры, сделанные местными мастерами.

По информации агентства France-Presse, бюджет на проведение ярмарки превысил €4,5 млн. Из этой суммы около миллиона выделено на обеспечение безопасности. Экономический эффект для Страсбурга, как считают власти, составит около €250 млн.

Традиция проведения праздничных базаров в преддверии Рождества в западноевропейских странах насчитывает не одно столетие. Ярмарка в Страсбурге, однако, всегда выделялась на фоне остальных и на протяжении многих лет по праву считается одной из самых масштабных в Европе. Она проводится непрерывно с 1570 года. В этом году ярмарка завершит работу 30 декабря.

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Франция
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