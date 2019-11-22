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Москалькова поддержала идею о центрах поддержки жертв домашнего насилия

Явление унижения в семье противоречит развитию демократизации общества, считает омбудсмен

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает "хорошим положением" в законопроекте о профилактике бытового насилия в семье создание центров для поддержки жертв домашнего насилия. Об этом она сообщила в пятницу журналистам.

"В том последнем варианте... есть очень хорошее положение о кризисных центрах, куда может жертва насилия, будь то женщина или мужчина, ребенок или старик, прийти в момент конфликта и получить и финансовую поддержку, и помощь психолога, и просто секунды тишины, чтобы осмыслить всю ситуацию", - сказала Москалькова.

По ее мнению, "явление унижения в семье противоречит развитию демократизации общества, нравственным ценностям".

Также она добавила, что в вопросе противодействия домашнему насилию необходимо учитывать правоприменительную практику и законотворчество других государств и международных организаций.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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